Çorum'da 27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

AA

Çorum'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

ARAÇLAR DENETLENDİ, GBT SORGUSU YAPILDI

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 3 bin 978 kişiye GBT sorgulaması yapıldı, 1218 araç kontrol edildi.

Çeşitli eksikleri nedeniyle 103 araç ve sürücüye toplam 359 bin 723 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

CEZAEVİ KAÇAĞI YAKALANDI

Uygulama sırasında "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. de yakalandı.

Araçlarında yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 10 fişek ve 4 sentetik ecza hapı ele geçirilen E.D. ve M.D. ise gözaltına alındı.