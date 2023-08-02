Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma

İHA
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Çorum'da Ata 1. Cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna araçlarıyla gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma çatışmaya dönüştü
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine her iki grup birbirlerine ateş açarak olay yerinden araçlarıyla uzaklaştı.
Otomobilin camına mermi isabet etti
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yakıt almaya gelen bir otomobilin camına mermi isabet etti.
Polis ekipleri akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.