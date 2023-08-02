Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma Çorum’da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı çatışmada bir otomobilin camına mermi isabet etti.

İHA

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Çorum'da Ata 1. Cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna araçlarıyla gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma çatışmaya dönüştü

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine her iki grup birbirlerine ateş açarak olay yerinden araçlarıyla uzaklaştı.

Otomobilin camına mermi isabet etti

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yakıt almaya gelen bir otomobilin camına mermi isabet etti.

Polis ekipleri akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

