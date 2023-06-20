Çorum'da ambulans otomobile çarptı, 3 sağlıkçı yaralandı
İHA

Çorum - İskilip kara yolu 6. kilometrede, kara yolu üzerinde yakıtı biten 06 CRS 071 plakalı otomobile, Fatih U. idaresindeki 06 ACB 407 plakalı arkadan çarptı.

Sağlıkçılar yaralandı

İhbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans şoförü Fatih U. ve sağlık memurları Selin D. ve Yasemin K. yaralandı.

Çorum'da ambulans otomobile çarptı, 3 sağlıkçı yaralandı

Tedavi altındalar

Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sağlıkçılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.