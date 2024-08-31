Çorum'da anız yangınına zamanında müdahale Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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İHA

Çorum'un Alaca ilçesine Karatepe köyü arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine belirtilen bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin Yozgat il sınırı içerisindeki arazilere sıçramasıyla bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Ayrıca yangın bölgesine yakında bulunan Çatalkaya köyü muhtarı kendi imkanlarıyla itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu alevler bölgede bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 2 bin dönüm arazi etkilendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)