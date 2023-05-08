Çorum:'da bir evin kapısı kurşunlandı

İHA
Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde, Özgürevler 2. Cadde üzerinde bulunan bir binaya kimliği belirsiz 4 şahıs geldi.
Pompalı tüfekle kapıya ateş açtılar
Şahıslar, bina içerisindeki bir ikametin kapısına pompalı tüfek ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Polis ekipleri olay yerinde geldi
Apartmandan yükselen silah sesleri büyük bir korkuya neden oldu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheliler aranıyor
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu.
Öte yandan, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan 4 şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.