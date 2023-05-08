Çorum'da bir evin kapısı kurşunlandı
İHA

Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde, Özgürevler 2. Cadde üzerinde bulunan bir binaya kimliği belirsiz 4 şahıs geldi.

Pompalı tüfekle kapıya ateş açtılar

Şahıslar, bina içerisindeki bir ikametin kapısına pompalı tüfek ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekipleri olay yerinde geldi

Apartmandan yükselen silah sesleri büyük bir korkuya neden oldu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler aranıyor

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu.

Öte yandan, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan 4 şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çorum:'da bir evin kapısı kurşunlandı
Çorum:'da bir evin kapısı kurşunlandı
Çorum:'da bir evin kapısı kurşunlandı
Çorum:'da bir evin kapısı kurşunlandı