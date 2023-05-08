Çorum'da bir evin kapısı kurşunlandı Çorum'da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfek ile bir daireye ateş açtıktan sonra kaçtılar.

İHA Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde, Özgürevler 2. Cadde üzerinde bulunan bir binaya kimliği belirsiz 4 şahıs geldi. Pompalı tüfekle kapıya ateş açtılar Şahıslar, bina içerisindeki bir ikametin kapısına pompalı tüfek ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerinde geldi Apartmandan yükselen silah sesleri büyük bir korkuya neden oldu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler aranıyor Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu. Öte yandan, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan 4 şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.