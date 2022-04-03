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    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı

    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı

    Çorum’un Kargı ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 03:04
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    Çorum’un Kargı ilçesinde akşam saatlerinde tarlada çiftçiler tarafından yakılan anızlar yangına sebep oldu.

    Çıkan alevlerin ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangın dahada büyüdü.

    ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ

    Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.

    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı - Video

    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı #1

    "YANGINA DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLMEKTE ZORLANILIYOR"

     

    Konuyla ilgili bulunan Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, yangının halen çevrelenmeye çalışıldığını belirterek, ‘’Yangın Kızılırmak nehri kıyısında dik bir alanda olması sebebiyle arazöz ve itfaiye araçları yangına doğrudan müdahale etmekte güçlük çekiyor. Bugün gün boyu etkili olan rüzgarında etkisiyle yangının genişlemesi hızlandı. Ekiplerimiz özveriyle yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yangın alanı çevrelenip kontrol altına alındıktan sonra hızla söndürme çalışmaları başlayacak’’ dedi.

    Yangının en çok Avşar ve Adadağı mevkilerinde etkili olduğu öğrenildi.

    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı #2

    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı #3

    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı #4

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    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı #6

    Çorum’da çıkan anız yangını ormana sıçradı #7


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