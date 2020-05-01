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    Çorum'da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı

    Kötü kokunun yayıldığı evden 4 kamyon çöp çıkarılırken, ev sahibi anne ve kızı hakkında işlem yapıldı.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 11:21
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    Çorum'da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı

    Çorum'da Bahçelievler Mahallesi’nde, Nilgün Ö. ve annesi Gülşen Ö.'nün yaşadığı apartman dairesinden yayılan koku üzerine bina sakinleri, zabıta ekiplerine durumu bildirdi.

    Şikayetler üzerine adrese gelen ekipler, evin içerisinde çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı.

    Çorum'da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı ViDEO

    EVDEN 4 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

    Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, belediye görevlileri tarafından 4 kamyona yüklenerek götürüldü.

    Ev sahibi anne ve kız hakkında ise işlem yapıldı.

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