Kötü kokunun yayıldığı evden 4 kamyon çöp çıkarılırken, ev sahibi anne ve kızı hakkında işlem yapıldı.

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi’nde, Nilgün Ö. ve annesi Gülşen Ö.'nün yaşadığı apartman dairesinden yayılan koku üzerine bina sakinleri, zabıta ekiplerine durumu bildirdi.

Şikayetler üzerine adrese gelen ekipler, evin içerisinde çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı.

Çorum'da apartman dairesinden 4 kamyon çöp çıktı ViDEO

EVDEN 4 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, belediye görevlileri tarafından 4 kamyona yüklenerek götürüldü.

Ev sahibi anne ve kız hakkında ise işlem yapıldı.