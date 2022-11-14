Petrol
94.95
-1.08%
Euro
19.203
-0.09%
Dolar
18.6007
0.30%
Altın
1.057
0.28%
Borsa
4559
2.31%
Bitcoin
317.360
-0.46%
BTXN Coin
6.75
11.20%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Çorum'da eşini ve ailesini rehin alan zanlı adliyede

    Çorum'da dini nikahlı eşini ve ailesini rehin alan şahıs, adliyeye sevk edildi.
    • 14.11.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da eşini ve ailesini rehin alan zanlı adliyede

    Dün akşam saatlerinde Çorum kent merkezindeki Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi 54. Sokak'ta meydana gelen olayda, Mustafa Y. isimli şahıs, konuşmak için gittiği dini nikahlı eşi M.K.’nin evinde eşi, iki çocuğu, baldızı ve kayınvalidesini tüfekle rehin aldı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı müzakereler sonucu Mustafa Y., bir süre sonra çocukları, baldızı ve kayınvalidesini serbest bıraktı.

    18 saatlik ikna sonucu teslim oldu

    Yaklaşık 18 saat süren ikna çalışmalarının ardından Mustafa Y., sabah saatlerinde silahını polise teslim ederek evden çıktı.

    İHA'nın haberine göre gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

    Zanlının ilk rehin alma eylemi olmadığı öğrenildi

    Öte yandan Mustafa Y., daha önce de pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin almıştı.

    Yaklaşık 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim olan Mustafa Y., o olayda da çocuklarını göremediğini iddia etmişti.

    Çorum da eşini ve ailesini rehin alan zanlı adliyede #1

    Çorum da eşini ve ailesini rehin alan zanlı adliyede #2


    Reha Muhtar'ın vasiyeti gündeme oturdu! 'Yalıma tek bir kişi girmesin'
    Medya

    Reha Muhtar'ın vasiyeti gündeme oturdu! "Yalıma tek bir kişi girmesin"

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    18 yıl havalimanında yaşayan İranlı adam öldü
    Dünya

    18 yıl havalimanında yaşayan İranlı adam öldü

    Görüş Bildir