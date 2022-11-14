Çorum'da eşini ve ailesini rehin alan zanlı adliyede

Çorum'da dini nikahlı eşini ve ailesini rehin alan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Çorum kent merkezindeki Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi 54. Sokak'ta meydana gelen olayda, Mustafa Y. isimli şahıs, konuşmak için gittiği dini nikahlı eşi M.K.’nin evinde eşi, iki çocuğu, baldızı ve kayınvalidesini tüfekle rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı müzakereler sonucu Mustafa Y., bir süre sonra çocukları, baldızı ve kayınvalidesini serbest bıraktı.

18 saatlik ikna sonucu teslim oldu

Yaklaşık 18 saat süren ikna çalışmalarının ardından Mustafa Y., sabah saatlerinde silahını polise teslim ederek evden çıktı.

İHA'nın haberine göre gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Zanlının ilk rehin alma eylemi olmadığı öğrenildi

Öte yandan Mustafa Y., daha önce de pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin almıştı.

Yaklaşık 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim olan Mustafa Y., o olayda da çocuklarını göremediğini iddia etmişti.