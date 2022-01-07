Çorum'da kendisi ile barışmak istemeyen dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece saatlerinde Çorum'un Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak’ta meydana gelen olayda, Hatun Demir isimli kadın otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark etti.

Otomobili durduran Demir, gelen sesi anlamak için aracın altına baktı. Otomobilin egzoz kısmında bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu gören kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ARAÇTA BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi.

BOMBA İMHA EDİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından bomba düzeneği fünye ile imha edildi.

Çorum'da eşinin otomobiline bomba yerleştiren şahıs tutuklandı VİDEO



DİNİ NİKAHLI EŞİNİN OTOMOBİLİNE BOMBA YERLEŞTİREN KOCA TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından, bombayı yerleştirdiği iddia edilen Demir’in dini nikahlı eşi K.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen K.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.