Çorum'da gençler arasında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı Çorum’da gençler arasındaki tartışmada 1 genç silaha vuruldu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İHA

Çorum'da Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde üzerinde bulunan bir parkta, M.D. (17) ile B.A. (17) ve E.Ö. (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Av tüfeğiyle ateş açtı

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. yanında bulundurduğu av tüfeği ile M.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı M.D. kendi imkanları ile Bağcılar 8. Sokağa gelerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı genç tedavi altında

Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, silahla yaralama olayına karışan B.A. ve E.Ö. polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)