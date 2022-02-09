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    Çorum’da gizli hayırsever, 54 kişinin 38 bin 900 TL'lik veresiye borcunu ödedi

    Sungurlu ilçesinde her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan gizemli hayırsever yeniden orta çıktı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 06:57
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    Çorum’da gizli hayırsever, 54 kişinin 38 bin 900 TL'lik veresiye borcunu ödedi

    Çocum'un Sungurlu ilçesinde kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

    "UZUN YILLAR BORCU OLANLAR VARDI"

    Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "Uzun yıllar borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun, dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.

    "BU OLAYLARI GÖRMEK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

    Mahalle sakinleri ise, "Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor" diye konuştu.

    Çorum’da gizli hayırsever, 54 kişinin 38 bin 900 TL lik veresiye borcunu ödedi #1


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