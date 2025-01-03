Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Çorum'da Sungurlu-Ankara karayolunda, Ankara istikametinde seyir haline olan H.İ.Y. idaresindeki 06 BUU 757 plakalı hafif ticari araç ile ehliyetsiz sürücü A.B. (16) yönetimindeki 19 EB 007 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.V., A.K., C.Y. ve H.B. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü A.B.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.