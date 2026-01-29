Çorum’da halı yıkama merkezinde yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum'da Osmancık Caddesi üzerindeki halı yıkama iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle halı yıkama merkezi olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerindeki makineler ve malzemeler zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.