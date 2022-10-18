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    Çorum'da hasta yakınları, tıbbi sekreteri darbetti

    Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli tıbbı sekreter Mehmet Küçük, hasta yakını 5 kişinin uğradığı tekme ve yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.
    • 18.10.2022 - 21:25
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    Çorum'da hasta yakınları, tıbbi sekreteri darbetti

    Dün akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde meydana gelen olayda, hastanede görevli Mehmet Küçük ile bazı hasta yakınları arasında tartışma yaşandı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında hasta yakınları tıbbı sekreter Küçük'e tekme ve yumruklarla saldırdı. Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile Mehmet Küçük'ü saldırganların elinden kurtarıldı.

    5 hasta yakını gözaltına alındı

    Yaralanan Küçük hastane acil servisinde tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 5 hasta yakınını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Saldırı anı kamerada

    Tıbbı sekreter Mehmet Küçük’ün saldırıya uğradığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saldırı sırasında Küçük’ün tekme ve yumrukların hedefi olduğu görülüyor. Görüntülerde, acil serviste panik yaşanırken, hasta ve yakınları sağa sola kaçışmaya çalıştığı yer alıyor.

    Çorum’da hasta yakınlarının tıbbi sekreteri darbettiği anlar VİDEO

    Saldırıya tepki

    DHA'nın haberine göre, Öz Sağlık-İş Sendikası, Tabipler Odası, Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Genel Sağlık-İş Sendikası üyeleri hastane önünde toplanarak saldırıya tepkilerini dile getirdi. Öz Sağlık-İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, "Bizler doktoru, hemşiresi, sekreteri, güvenliği, temizlik ve klinik çalışanları olarak zaman zaman ölümle sonuçlanan şiddete maruz kalmaktayız. Gayesi sadece hastaya hizmet etmek olan gerek hayata döndürme, gerekse sağlığını yerine getirmek için çabalayan, emek harcayan sağlık emekçileriyiz. Sistemin aksaklıklarından sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlıkçıya şiddet sizin sorununuzun çözümü olmayacaktır” dedi.

    Çorum da hasta yakınları, tıbbi sekreteri darbetti #1

    Çorum da hasta yakınları, tıbbi sekreteri darbetti #2

    Çorum da hasta yakınları, tıbbi sekreteri darbetti #3


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