Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İHA

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde, Dumlupınar 19. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yüksel Ö. idaresindeki 19 KP 118 plakalı otomobil, Önder S. idaresindeki 19 CY 685 plakalı ile çarpıştı.

Yaralı tedavi altında

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yüksel Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ile ilgili soruşturma başlatıldı.