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    Çorum'da ilginç kaza

    Çorum'da ilginç kaza

    Osmancık'ta, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkıp, devrilmeden yaklaşık 800 metre gitti.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 11:13
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    Çorum'un Osmancık ilçesi yakınlarında görenleri hayrete düşüren bir kaza meydana geldi.

    BARİYERİN ÜSTÜNE ÇIKTI

    Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı.

    Çorum da ilginç kaza #1

    800 METRE SONRA DURDU

    Bariyerlerin üstünde hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 800 metre sonra durdu.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çorum da ilginç kaza #2

    EKİPLER ŞAŞTI KALDI

    Gelen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, otomobilden indirilen 1’i çocuk, 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Bariyerlerin üzerindeki otomobil ise çekici yardımı ile indirildi.

    Çorum da ilginç kaza #3

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