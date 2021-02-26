Çorum'da ilginç kaza
Osmancık'ta, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkıp, devrilmeden yaklaşık 800 metre gitti.
- DHA
- 26.02.2021 - 11:13
Çorum'un Osmancık ilçesi yakınlarında görenleri hayrete düşüren bir kaza meydana geldi.
BARİYERİN ÜSTÜNE ÇIKTI
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı.
800 METRE SONRA DURDU
Bariyerlerin üstünde hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 800 metre sonra durdu.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ŞAŞTI KALDI
Gelen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, otomobilden indirilen 1’i çocuk, 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bariyerlerin üzerindeki otomobil ise çekici yardımı ile indirildi.