Çorum'da istinat duvarına çarpan araçta 3 kişi yaralandı

İHA

Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobil, sürücünün yoldaki dubaya çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta bulunan Emine Kaya, E.M.K. ve E.K. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.