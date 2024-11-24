Çorum'da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü

İHA
Çorum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı Osmancık ilçesindeki köyleri beyaza bürüdü.
Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyünde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
YAĞIŞIN ARA ARA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Köyde garaj olarak kullanılan bir müştemilat, karın ağırlığına dayanamayarak römorkun üzerine çöktü.
Öte yandan, Çorum'da kar yağışının ara ara devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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