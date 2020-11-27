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    Çorum'da karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı

    Kuralları ihlal ettiği fark edilen kadın, cezai işlem uygulandıktan sonra yurda gönderilerek karantinaya alındı.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 09:48
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    Çorum'da karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı

    Çorum’ un Sungurlu ilçesinde 10 gün önce temaslı olduğu için karantinaya alınan yaşlı kadın, karantina süresi devam etmesine rağmen evinden dışarı çıktı.

    Sungurlu Belediyesine ait halk otobüsü ile ikametine gitmeye çalışan kadının HES kodu kontrolü esnasında risklidir uyarısını gören gişe yetkilisinin durumu polis ekiplerine haber verdi.

    OTOBÜSE BİNEMEDEN YAKALANDI

    Olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrollerde karantinada olmasını belirledikleri kadın hakkında 3150 TL cezai işlem uygulandıktan sonra ambulans ile Çorum İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurduna gönderilerek karantinaya alındı.

    Çorum'da karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı ViDEO

    Çorum da karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı #1

    Çorum da karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı #2

    Çorum da karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı #3

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