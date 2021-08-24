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    Çorum'da karantinaya giren müzisyen, balkonundan konser verdi

    Çorum'da bir müzisyenlik yapan bir vatandaş, korona testi pozitif çıkınca evinden konser vermeye başladı.
    • AA
    • 24.08.2021 - 23:36
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    Çorum'da karantinaya giren müzisyen, balkonundan konser verdi

    Çorum'da koronavirüs testi pozitif çıkan müzisyen, konser vermek için ilginç bir yöntemi denedi.
    İnternet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında pazartesi günleri canlı yayınlanan müzik programında şarkılar seslendiren müzisyen İbrahim Sarıca karantina sürecinde konser vermeye devam etti.
    BALKONUNDAN KONSER VERDİ
    Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle stüdyoya gidemeyen Sarıca bu haftaki canlı yayını karantinaya girdiği evinin balkonundan yaptı.
    izleyicilere eğlenceli bir akşam yaşatan Sarıca'nın bu yöntemi sosyal medyada ilgi gördü.
    Çorum da karantinaya giren müzisyen, balkonundan konser verdi #1
    Çorum da karantinaya giren müzisyen, balkonundan konser verdi #2
    Çorum da karantinaya giren müzisyen, balkonundan konser verdi #3

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