Çorum'da karantinaya giren müzisyen, balkonundan konser verdi
Çorum'da bir müzisyenlik yapan bir vatandaş, korona testi pozitif çıkınca evinden konser vermeye başladı.
- AA
- 24.08.2021 - 23:36
Çorum'da koronavirüs testi pozitif çıkan müzisyen, konser vermek için ilginç bir yöntemi denedi.
İnternet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında pazartesi günleri canlı yayınlanan müzik programında şarkılar seslendiren müzisyen İbrahim Sarıca karantina sürecinde konser vermeye devam etti.
BALKONUNDAN KONSER VERDİ
Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle stüdyoya gidemeyen Sarıca bu haftaki canlı yayını karantinaya girdiği evinin balkonundan yaptı.
izleyicilere eğlenceli bir akşam yaşatan Sarıca'nın bu yöntemi sosyal medyada ilgi gördü.