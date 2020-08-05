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    Çorum'da kaza yapan yaralı polise şemsiyeli koruma

    Çorum’da kaza yapan polisin yerde sağlık ekiplerini beklediği sırada çevredeki bir kişi, başında şemsiye açarak sağlıkçıları bekledi.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 17:58
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 17:58
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    Çorum'da kaza yapan yaralı polise şemsiyeli koruma

    Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli Yunus timinde görevli polis memuru, seyir halindeki bir otomobilin aniden kontrolsüz olarak açılan kapısına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet asfaltta savrularak devrilirken, polis memuru da yaralandı.

    ŞEMSİYE AÇIP GÜNEŞTEN KORUDU

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada, ismini vermek istemeyen çevredeki bir vatandaş da sağlık ekibinin beklendiği sırada, elindeki şemsiyeyi tutarak yerde yatan polis memurunu güneşten korumaya çalıştı.

    Çorum'da kaza yapan yaralı polise şemsiyeli koruma #1

    POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis, ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Çorum'da kaza yapan yaralı polise şemsiyeli koruma #2

    Çorum'da kaza yapan yaralı polise şemsiyeli koruma #3

    Çorum'da kaza yapan yaralı polise şemsiyeli koruma #4

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