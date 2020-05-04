Çorum'da kocasının dövdüğü yaşlı kadın yurda yerleştirildi

Kocası tarafından dövülüp sokağa atılan yaşlı kadın huzurevine yerleştirilirken, kocası hakkında soruşturma başlatıldı.

Çorum'da Hasibe Kazancı(76), eşi Ünal Kazancı(78) tarafından darbedilerek, sokağa atıldı.

Yaşlı kadına, Çelebi ve Birsen Şahin çifti, sahip çıkarak evlerine aldı.

POLİS, YAŞLI KADINI KUCAĞINDA TAŞIDI

Kadının darbedildiğini öğrenen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polis ekiplerini eve gönderdi.

Yürüme zorluğu çeken kadını kucağına alan bir polis memuru, araca taşıdı.

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hasibe Kazancı, ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Huzurevine yerleştirilen kadın koruma altına alınırken, eşini dövdüğü iddia edilen Ünal Kazancı hakkında soruşturma başlatıldı.

"BİZ ONU SOKAKTA BULDUK"

Eşinin kendisini dövdüğünü belirten Hasibe Kazancı, “Eşim beni dövdü, sokağa attı. Bana bu aile sahip çıktı. Allah razı olsun. Beni İzmir’de oğullarımın yanına göndersinler.” dedi.

Hasibe Kazancı’ya evlerini açan Çelebi Şahin de “Biz onu sokakta bulduk, eve getirdik. 2 gündür yemek yemediğini söyledi yemek yedirdik, misafir ettik.” dedi.