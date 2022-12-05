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    Çorum'da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

    Çorum'da kontrolden çıkan bir aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
    • 05.12.2022 - 07:58
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    Çorum'da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

    Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde, Murat Ç.(42) idaresindeki 06 BFA 704 plakalı otomobil Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan Hacı P.(48)’a ait otomobile çarptı.

    Kazada park halindeki araç içerisinde bulunan Hacı P. ile Irma M.(38), yaralandı.

    Yaralılar tedavi altında

    İHA'nın haberine göre, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı #1

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