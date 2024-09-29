Çorum'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

İHA
Çorum'da Çamlık caddesinde, O.G. idaresindeki 19 ADV 241 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.
YARALI 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Kazada İle sürücü ve yanında bulunan A.İ. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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