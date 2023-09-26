Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA
Çorum'da Osmancık kara yolu 2. kilometrede, Furkan A. idaresindeki 19 AR 494 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı.
Sıkıştığı yerden kurtarıldı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Furkan A. ve yolcu Muhammed E.A.'yı vatandaşlar kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıkarttı.
Tedavi altına alındı
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)