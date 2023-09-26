Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA

Çorum'da Osmancık kara yolu 2. kilometrede, Furkan A. idaresindeki 19 AR 494 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı.

Sıkıştığı yerden kurtarıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Furkan A. ve yolcu Muhammed E.A.'yı vatandaşlar kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıkarttı.

Tedavi altına alındı

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)