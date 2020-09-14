Virüse yenik düşen 62 yaşındaki Yaşar Ünal, yoğun bakım servisine alınmadan önce cep telefonuyla kaydettiği videoda vatandaşlara seslenerek, "Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" dedi.

Çorum'un Buharaevler Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Yaşar Ünal (62), geçen ay öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkınca hastanenin yataklı servisinde tedaviye alınan Ünal, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ SONA ERDİ

Burada 12 günlük tedavisinin ardından da entübeye alındı. 5 gün entübede kalan Ünal, 10 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Koronavirüse yenik düşen Ünal, ailesinin katılımın az olmasına hassasiyet gösterdiği cenaze töreniyle toprağa verildi.

Çorum'da, koronadan ölmeden önce çektiği video ile uyarıda bulundu ViDEO



YOĞUN BAKIM ÖNCESİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Virüse yenik düşen Ünal'ın ailesi, defin işlemlerinin ardından kontrol ettiği cep telefonunda Ünal'ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kendi cep telefonuyla kaydettiği, insanları covid-19'a karşı tedbirli davranmaya davet eden bir video olduğunu fark etti.

Aile fertleri; babalarının sözlerinden etkilendikleri görüntüyü, insanların dikkatini salgına çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"BEN GEÇ KALDIM, SİZLER KALMAYIN"

Hayatını kaybeden Ünal'ın videosunda “Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

"İLAÇ ALMAK İÇİN ECZANEYE GİTMİŞTİ"

Ünal'ın oğlu Muharrem Ünal, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Babasının beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirten Muharrem Ünal, "Babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiş, döndüğünde 'Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor' demişti. Birkaç gün sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendik." dedi.





"BU UYARILAR TÜM İNSANLARA"

Babasının videoda herkese çağrıda bulunup teşekkür ettiğine dikkat çeken Muharrem Ünal, "Dolayısıyla videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara. Orada hiç isim vermeden, bütün insanlara kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkesin kurallara uyması, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. Babam bu haldeyken bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmiş. Biz de insanların dikkatini çekmek adına videoyu paylaşıyoruz." diye konuştu.







