Çorum'da köy muhtarının evi küle döndü

Kargı ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, köy muhtarının evini küle çevirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen yangın evi küle çevirdi.

İlçeye bağlı Hacıveli köyü muhtarının evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ALEVLER DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken muhtar Çimen'e ait ev kullanılamaz hale geldi.