Euro
12.6215
0.45%
Dolar
11.1124
0.69%
Altın
666.48
0.91%
Borsa
1.737
0%
Bitcoin
629.004
-2.89%
BTXN Coin
20.71
-2.72%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Çorum'da köy muhtarının evi küle döndü

    Kargı ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, köy muhtarının evini küle çevirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 05:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da köy muhtarının evi küle döndü

    Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen yangın evi küle çevirdi.

    İlçeye bağlı Hacıveli köyü muhtarının evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    ALEVLER DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

    Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken muhtar Çimen'e ait ev kullanılamaz hale geldi.

    Çorum da köy muhtarının evi küle döndü #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir