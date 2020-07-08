Çorum'da maske takmadığı için durduruan ve aracında yalnız olduğu için maske takmadığını söyleyen sürücüye, 900 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında, maske ve sosyal mesafe denetimi yapılıyor.

Denetimler sürerken, uzun süredir tartışmalara neden olan maske takmayanlara polis tarafından ceza kesilmesi olayına, bir yenisi daha eklendi.

Bu kez Çorum'da, kendi aracında yalnız seyahat eden bir sürücüye maske takmadığı gerekçesiyle ceza uygulandı.

Denetimler esnasında polis ekipleri, maske takmayan bir sürücünün otomobilini durdurdu.

Çorum'da maske cezasına itiraz eden vatandaş VİDEO

900 LİRA CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Sürücüye maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL para cezası kesildi. Sürücü ise "Aracımda tek ben varım." diyerek cezaya itiraz etti.