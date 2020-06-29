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- Çorum'da motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
Çorum'da motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
53 yaşındaki sürücünün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
- DHA
- 29.06.2020 - 14:55
53 yaşındaki Yaşar Ulukavaklı, 3 tekerli motosikletiyle Çorum kent merkezi taş ocağı yolunda seyir halindeyken aniden fenalaştı.
Motosikleti güçlükle durduran Ulukavaklı, yere yığıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Ulukavaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yaşar Ulukavaklı'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.