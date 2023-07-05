Çorum'da motosikletin çarptığı adam ağır yaralandı
İHA

Çorum'da Zile Caddesi'nde, İbrahim Şentürk (18) yönetimindeki 01 EIT 19 plakalı caddede seyir halindeyken yaya olarak caddeden karşıya geçmeye çalışan Lokman Parmaksız’a çarptı.

Ağır yaralanan yaya, tedavi altında

Çarpmanın etkisiyle savrulan Parmaksız, ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan anı caddede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.