Çorum'da motosikletle dere yatağına uçan baba ve oğlunu AFAD kurtardı
İHA

Çorum’un Kargı ilçesinde Şaban U. yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavakçay Deresi mevkiisinde dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü ve babası Aydın U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARDIMA AFAD KOŞTU

Arazinin engebeli olması nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamaması üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve köylülerinde desteğiyle yaralı-baba oğul AFAD ekipleri tarafından dere yatağından alınarak ambulansa taşındı.

BABA VE OĞLU TEDAVİ ALTINDA

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör