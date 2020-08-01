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    Çorum'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

    Sungurlu ilçesinde, Sinan Kirhan yemeği ocakta unutunca çıkan yangında evi kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 20:18
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    Çorum'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

    Çorum'un Sungurlu ilçesin Akdere Köyünd, Sinan Kirhan ocakta yemeği unuttu.

    Bir süre sonra evden dumanlar yükseldiğini gören Kirhan Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

    JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu mutfak ve çatı kısmı yanarken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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