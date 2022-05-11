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    Çorum'da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Çorum'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı.
    • 11.05.2022 - 22:31
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    Çorum'da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Ankara seferini yapan Murat Yiğitoğlu yönetimindeki 61 AES 417 plakalı otobüste epilepsi nöbeti geçiren yolcu, Çorum yakınlarında fenalaştı.

    Hastaneye yetiştirdi

    Sürücü güzergahını değiştirerek otobüsle yakındaki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yöneldi. Hastane girişinde bulunan güvenlik noktasından otobüsün yüksek olması nedeniyle giriş yapamayan sürücü, korna çalarak yardım istedi.

    Muavin koşarak acil servis görevlilerine haber verdi

    DHA'nın haberine göre, bu sırada otobüsten inen muavin koşarak acil servis görevlilerine haber verdi.

    Klinik destek personelince sedyeye alınan hasta, 150 metre mesafede bulunan acil servise taşındı. Yolcuya burada müdahale edildi.

    Otobüsün hastaneye gelişi ve yolcunun sedye ile acil servise taşındığı anlar güvenlik kameralarına yansısı.

    Çorum da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi #1

    Çorum da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi #2

    Çorum da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi #3

    Çorum da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi #4

    Çorum da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi #5

    Çorum da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi #6

    Çorum da otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi #7


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