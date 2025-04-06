Çorum'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü

İHA

Sungurlu-Çorum karayolunun 13’üncü kilometresinde, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Hamit Penbe (23) idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Hüseyin Y. yönetimindeki 06 DZU 306 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kazada otomobil sürücüsü aracında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hasan Penbe, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.