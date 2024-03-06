Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

İHA
Çorum'da Kale Mahallesi Ata Caddesi’nde, Murat A. idaresindeki 06 BUE 562 plakalı otomobil caddeden yaya halde karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Mohammed S.’ye (22) çarptı.
Yabancı uyruklu şahıs tedavi altında
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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