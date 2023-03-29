Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı Çorum'da yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İHA

Çorum'da Buharevler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde, Recep E. idaresindeki 19 SE 321 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Şenay S.'ye çarptı.

Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Şenay S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün ehliyeti olmadığı saptandı

Öte yandan sürücü Recep E.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.