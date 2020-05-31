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    Çorum'da piknik yapan aileye yıldırım isabet etti

    Bayat ilçesinde, piknik yapan Nevin Soner ile kızı Alinda yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 31.05.2020 - 00:15
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    Çorum'da piknik yapan aileye yıldırım isabet etti

     

    Çorum'un Bayat ilçesi Kunduzlu köyü Karatepe mevkiiinde piknik yapan Gökmen Soner, eşi Nevin Soner ile kızları Alinda'nın bulunduğu alana yıldırım düştü.

    Olayda Nevin Soner ile kızı Alinda ağır yaralandı. Aynı yerde piknik yapan sağlıkçıların ilk müdahalede bulunduğu anne ve kızı özel araçlarla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yıldırım isabet eden anne- kız yaralandı -1

    KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

    Burada yapılan müdahalenin ardından anne ve kızı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Alinda Soner, Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

    Anne ve kızın tedavileri sürüyor.

    Yıldırım isabet eden anne- kız yaralandı -2

    Yıldırım isabet eden anne- kız yaralandı -3

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