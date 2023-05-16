Çorum'da polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İHA
Çorum'da sürücüsü öğrenilemeyen 19 EN 177 plakalı otomobil Gazi Caddesi üzerinde devriye atan polis otosuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya başladı.
Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Bunun üzerine otomobili kovalamaya başlayan polis ekipleri, aracı Gazi Caddesi'nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde yakaladı.
Gözaltına alındı
Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alınırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.