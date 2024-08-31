Çorum'da polisi harekete geçiren kamyonun sürücüsüne ceza yağdı Çorum’da polis ekiplerinin şüphelenip durdurmak istediği çadır yüklü plakasız kamyon ekipleri harekete geçirdi.

İHA

Çorum'da Ata Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız ve çadır yüklü kamyondan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi.

SÜRÜCÜYE 34 BİN 813 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Bunun üzerinden kamyondan inip kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu, iki kişiyi polis ekipleri yakaladı.

Kamyonun çalıntı olabileceğini de değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmada, kamyonun çekme belgeli araç olduğunu tespit etti.

Detaylı incelemeye alınan kamyonun sürücüsüne 34 bin 813 TL para cezası uygulandıktan araç sahibine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)