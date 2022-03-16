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    Çorum'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu

    Çorum'da kar maskeli 3 kişi, ellerinde pompalı tüfeklerle girdikleri kuyumcudan 2 kilo altın ile yüklü miktarda parayı çalıp kaçtı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 21:51
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    Çorum'da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu

    Saat 18.30 sıralarında Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi 1'inci Cadde'de yer alan N.K.'ya ait kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kar maskeli 3 kişi, sorgun için kuyumcuya girdi.

    2 KİLO ALTIN VE KASADA PARAYI ALARAK KAÇTI

    Elinde pompalı tüfek bulunan soyguncular, iş yerinde kuyumcu N.K.'yı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 2 kilo altın ve kasada bulunan yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Çorum da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu #1

    Çorum da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu #2

    Çorum da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu #3

    Çorum da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu #4


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