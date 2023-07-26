Çorum'da 'Sarıkız örümceği' korku yarattı Son günlerde sık görülmeye başlayan 'Sarıkız örümceği' nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu. Şimdi yetkililerden bu duruma bir çözüm bulunması isteniyor…

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DHA

Dünya çapında 153 cinste toplanan yaklaşık 1000'den fazla türü olan 'Sarıkız örümceği', son günlerde sık görülüyor.

En son Çorum merkeze bağlı Eski Ekin Bağları'nda görülen örümcek, bölgede tedirginliğe neden oldu.

"Çok hızlı hareket ediyor"

Adem Yılmaz’ın arkadaşı Arif Eden ile birlikte evde oturdukları sırada yerde gördükleri ve kavanoza koyarak sakladıkları ‘Sarıkız örümceği’ iriliği ile dikkat çekti.

O an evde yaşananları anlatan Adem Yılmaz, “Bu örümceği daha önce haberlerde görmüştüm, yakalayıp kavanoza koyduk. Çok hızlı hareket ediyor. Merkeze kadar inebildiyse evlerimize de girebilir. Yetkililerden bu örümceklerle ilgili önlem almalarını istiyoruz.” dedi.

Sarıkız örümceği

Görünüşü örümceği andıran ve vücudu iki bölümden oluşan “Sarıkız örümceği”, genelde çöllerde yaşar.

Hızlı hareket kabiliyetine sahip olan örümceklerin çoğu, gececildir.

Avları yerdeki eklembacaklılar, muhtelif küçük memeliler ve ufak hayvanlardır.

Türlerinin yüzde 25’i Afrika ve Namibya'da bulunur.

Fosil kayıtları oldukça azdır.

Örümceğimsiler sınıfının en hızlısıdır.

Hızlı koşma konusunda eklembacaklılar filumu içinde yer alan Amerika hamamböceği türünden sonra ikinci sırada yer alır.

Türkiye’de daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.