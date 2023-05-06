Çorum'da seyir halindeki aracı kurşunladılar

İHA
Çorum'da Bahçelievler Mahallesinde, Mehmet Akif Ersoy 37. Sokak'ta seyir halinde olan 19 CY 485 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfek ile ateş açıldı.
Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı
Olayın şokuyla kaçan sürücü Sülüklüevler 38. Sokak üzerine gelerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, açılan ateş sonucu ölen yada yaralanan olmadı.
Şüpheliler aranıyor
Polis ekipleri kurşunlama olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.