Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı Çorum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Çorum'da Kale Mahallesi Mürsel 3. Sokak'ta, B.B. ile A.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavga büyüyünce silahla vurdu

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. yanında bulundurduğu tabanca ile B.B.'yi yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı B.B. kendi imkanları ile Cengiz Topel Caddesi'ne giderek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı tedavi altında

Yaralı B.B. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren A.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.