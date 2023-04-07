Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Çorum'da silahlı kavga yaşandı. Çıkan silahlı kavgada ise 1 kişi yaralandı.

İHA

Çorum'da Mimarsinan 5. Cadde üzerinde, Adilcan E. ile Serkan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan B. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Adilcan E.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 kişi yaralandı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adilcan E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli aranıyor

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren Serkan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.