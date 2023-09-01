Çorum'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak üzerinde, aralarında husumet bulunan E.B. (17) yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile B.Ö.’ye (17) ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Açılan ateş sonucu kolundan yaralanan B.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli gözaltına alındı
Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin camına isabet ederken, silahla yaralama olayını gerçekleştiren E.B. suç aleti silahla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.