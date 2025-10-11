Çorum'da tandır alevlere teslim oldu: Kullanılmaz hale geldi

Çorum'da Akaca ilçesi Büyükcamili köyünde, Hasan Ö.'ye ait evin tandırlık olarak kullanılan bölümünde yakılan atık malzemelerden çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, MADDİ HASAR OLUŞTU
Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanında tandırlı ve yanında bulunan yapıda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.