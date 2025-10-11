Abone ol: Google News

Çorum'da tandır alevlere teslim oldu: Kullanılmaz hale geldi

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin tandır bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 04:05
Çorum'da Akaca ilçesi Büyükcamili köyünde, Hasan Ö.'ye ait evin tandırlık olarak kullanılan bölümünde yakılan atık malzemelerden çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, MADDİ HASAR OLUŞTU

Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanında tandırlı ve yanında bulunan yapıda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

