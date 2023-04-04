Çorum'da tır alev alev yandı: 2 ölü Çorum’da D100 karayolunda Bulgaristan plakalı tırın devrilerek yanması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Çorum'un Kargı ilçesi D100 karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde, Lozko P. (47) idaresindeki Bulgaristan plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Yanan tırda 2 kişi can verdi

Kazanın ardından alevlere teslim olan tırın sürücüsü Lozko P. ile aynı araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmancık ve Kargı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile tırda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaza nedeniyle araç kuyrukları oluştu

Tırda yapılan kontrollerde sürücü ve yanındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sebebiyle kontrollü olarak trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.