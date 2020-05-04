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    Çorum'da tır ile cip çarpıştı: 2 yaralı

    Kaza sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 14:34
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    Çorum'da tır ile cip çarpıştı: 2 yaralı

    Çorum'da Hasan Karaca’nın kullandığı 06 GA 3671 plakalı TIR ile Bekir Özdemir yönetimindeki 19 BK 877 plakalı cip çarpıştı.

    Kazada cip sürücüsü Bekir Özdemir(72) ile eşi Şehriye Özdemir(64), yaralandı.

    YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Özdemir çifti, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

    VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYİ İHLAL ETTİ

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza sonrası çevrede toplanan vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, ekiplerin çalışmalarını izlediği görüldü.

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