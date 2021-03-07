Çorum’da toprak kayması: 3 bina boşaltıldı

Çorum'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, Akkent mahallesinde toprak kaymasının meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede apartmanların etrafında Çorum Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından numune alınırken, TOKİ’den gelecek bir heyetin de inceleme yapacağı belirtildi.

Apartmanlarda yaşayan vatandaşlar Çorum Belediyesi Misafirhanesi yerleştirildi.