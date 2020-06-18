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- Çorum'da yakalanan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı
Çorum'da yakalanan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı
Kent merkezinde dilenirken yakalanan İ.K. isimli şahıs, cezadan kurtulmak için polise şikayette bulunmak istedi.
- DHA
- 18.06.2020 - 15:02
Çorum şehir merkezinde Gazi Caddesi’nde dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan İ.K.(40), belediyeye götürüldü.
"DİLENCİ DEĞİLİM KALEM SATIYORDUM"
Dilenci olmadığını, kalem sattığını öne süren İ K., serbest bırakılmasını istedi.
ZABITAYI POLİSE ŞİKAYET ETMEK İSTEDİ
Kendisine ceza yazılacağını anlayan İ.K., "Hepinizden şikayetçiyim, polisi arayın" dedi.
İ.K’ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 187 TL para cezası yazıldı.