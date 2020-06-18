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    Çorum'da yakalanan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı

    Kent merkezinde dilenirken yakalanan İ.K. isimli şahıs, cezadan kurtulmak için polise şikayette bulunmak istedi.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 15:02
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    Çorum'da yakalanan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı

    Çorum şehir merkezinde Gazi Caddesi’nde dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan İ.K.(40), belediyeye götürüldü.

    "DİLENCİ DEĞİLİM KALEM SATIYORDUM"

    Dilenci olmadığını, kalem sattığını öne süren İ K., serbest bırakılmasını istedi.

    ZABITAYI POLİSE ŞİKAYET ETMEK İSTEDİ

    Kendisine ceza yazılacağını anlayan İ.K., "Hepinizden şikayetçiyim, polisi arayın" dedi.

    İ.K’ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 187 TL para cezası yazıldı.

    Dilenirken yakalandı, 'polis çağırın şikayetçiyim' dedi -1

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